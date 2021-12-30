Читатели Der Spiegel отказались платить «налог» с газа России в пользу Украины

Немецкое издание Der Spiegel распространило материал, который посвящен сообщению о готовности к использованию российского трубопровода «Северный поток — 2».

Недавно глава российского государства Владимир Путин сообщил, что газопровод готов к эксплуатации. Перед этим глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что вторая нитка российского проекта заполнена голубым топливом. По его словам, первая и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к работе. Президент России добавил, что начало использования трубопровода окажет влияние на стоимость газа в сторону снижения не только для европейских потребителей, но и для украинских.

Авторы материала Der Spiegel пишут, что Москва якобы «усиливает давление» на Берлин. Также газета напомнила о критическом отношении к газопроводу со стороны Вашингтона и Киева, которые боятся потерять деньги от транзита российского голубого топлива.

Пользователь Peter заявил, что больше не в силах слушать «нытье о миллиардных потерях» Киева от журналистов и политиков. По его словам, всю нагрузку по субсидированию украинского госбюджета немецкие потребители оплачивают ценой на газ и частичной ценой на электричество. Читатель посоветовал Киеву привести в порядок собственный бюджет, решить проблему с коррупцией и перестать брать «налог на энергию» с газа России для домохозяйств Германии.