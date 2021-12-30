Замена труб на Старо-Петергофском проспекте обернулась для петербуржцев новыми проблемами

Жители Петербурга не в первый раз сталкиваются с уложенными на Старо-Петергофском проспекте трубами. Об этой проблеме они рассказали в социальных сетях.

Так, пользователи Telegram-канала «Аварийный Петербург» пишут, что трубы уже давно засыпало грязью и снегом. Из-за этого горожане вынуждены перешагивать через них, чтобы подойти к остановке или отдохнуть на скамейке. Коммунальные службы, видимо, приготовили трубы для ремонтных работ, однако никакого ремонта на Старо-Петергофском проспекте не наблюдается.

Некачественная работа городских служб с начала зимнего сезона стала для петербуржцев практически главной проблемой. Горожанам приходится стоять в восьмибалльных пробках из-за снегопада, а также добираться до работы и дома по сильному гололеду. Несколько дней назад Беглов признал, что кампания по уборке снега с улиц Северной столицы провалилась.