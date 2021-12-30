Авария на улице Руставели в Петербурге могла произойти из-за потухшего светофора

Ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла авария. ДТП произошло на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта.

Очевидцы поделились деталями дорожного происшествия. По словам жителей Северной столицы, на проспекте улицы Руставели и Северного проспекта произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предположениям свидетелей инцидента, ДТП могло произойти из-за неработающего светофора. В данный момент неизвестно состояние людей, которые в момент происшествия находились в салонах машин.

Жители Петербурга с началом холодов начали чаще попадать в аварии. Причинами увеличения количества ДТП в Северной столице являются гололедица и снег на дорогах. Петербуржцы уже много раз призывали администрацию губернатора Александра Беглова исправить снежный коллапс на трассе, однако Смольный только игнорирует требования жителей Петербурга и закрывает глаза на ситуацию.