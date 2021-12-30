Девушка Саакашвили Ясько сообщила о транспортировке политика в тюрьму города Рустави

Бывшего главу грузинского государства Михаила Саакашвили вывезли в тюрьму города Рустави. Соответствующей информацией поделилась депутат украинской Рады и девушка экс-президента Елизавета Ясько.

Недавно депутат Верховной рады сообщила, что состояние бывшего главы грузинского государства критическое и его вывезли из больницы в Гори. По мнению Ясько, никто не знает, в каком состоянии Саакашвили находится сейчас. Девушка бывшего президента Грузии отметила, что политика привезли в тюрьму города Рустави. По словам украинского парламентария, другая информация в данный момент отсутствует.

Саакашвили, который проходил лечение в военной больнице Гори, 27 декабря после длительной голодовки сообщил, что к нему пришли люди в черной форме и сообщили о решении вывезти из военной клиники. В грузинском минюсте рассказали, что ведомство приняло решение о переводе политика в спецучреждение в Рустави.