Украинские ученые прекратили разработку вакцины от коронавируса из-за безразличия властей

Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия заинтересованности со стороны властей Украины.

Разработчики также столкнулись с финансовыми трудностями. Один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами. Национальный фонд исследований Украины не позволил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет, пояснил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный в интервью порталу «Общественный».

«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — сказал он.

В октябре 2020 года пресс-служба офиса президента Украины информировала, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования разработки препарата против новой коронавирусной инфекции. Тогда предполагалось, что лекарство будет готово уже через год, однако этим планам было не суждено сбыться.