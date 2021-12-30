Западные страны в течение 30 лет использовали Киев для достижения своих целей. Соответствующий материал подготовил журналист Райан Купер для издания The Week.

Автор написал, что после распада Советского Союза западные государства относились к Киеву, либо с ужасным пренебрежением, либо как к «империалистической игрушке». По словам публициста, экономисты и власти Запада, которые находятся под большим влиянием неолиберальной догмы, провели большую приватизацию активов Украины в первые годы после распада СССР.

По мнению журналиста, это стало причиной экономической катастрофы. Купер также подчеркнул, что на Украине из-за этого произошла настоящая эпидемия коррупции. Киев пока от нее не смог оправиться. Автор добавил, что в 2014 году «организации и группировки» Украины с поддержкой Запада начали революцию, во время которой от правительства отстранили президента Виктора Януковича.