Депутат Рады Загородный: Зеленский нарушил девять статей украинской конституции

Глава украинского государства Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Рады Юрий Загородний.

Парламентарий заявил, что подписанный украинским президентом указ о введении санкционного пакета в отношении оппозиционных телеканалов является очередным подтверждением беззакония на территории Украины. По словам Загородного, во время прочтения указа Зеленского и его дополнения, он открыл конституцию и моментально обнаружил сразу девять нарушений статей.

Депутат Верховной рады уточнил, что речь идет о статьях, касающихся нарушений свободы слова, запрета цензуры и прав украинских граждан. По словам Загородного, Зеленский нарушил статью 107, в которой установлены полномочия СНБО и «где нет функции, чтобы СНБО подменял собой судебные заседания».