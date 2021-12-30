Публицист Голубь назвал закрытие набережной реки Карповки издевательством над петербуржцами

Ограничение движения транспорта по набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге станет причиной усиления пробок в городе. Об этом заявил публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Движение будет поэтапно закрываться от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы в связи с ремонтом. Работы буду длиться в течение полугода — до 14 июля 2022 года.

Голубь усомнился в необходимости ремонтных работ на набережной реки Карповки на фоне последствий снегопадов, которые обрушились на Петербург. По его словам, руководство города, принимая такие решения, просто издевается над жителями города.

«Но в Петербурге мы видим ситуацию, которая сложилась в последний месяц. Последний месяц о ней постоянно вопят в городских пабликах сами жители Петербурга. Эта ситуация выходит в новостную картину дня и на федеральном уровне», — отметил Голубь.

Он призвал Смольный максимально организовать городскую технику для уборки снега.

«Понятно, что необходимо заключать контракты, но наверняка есть возможность мобилизовать хотя бы временно технику коммерческих предприятий, тех же управляющих компаний, строительных организаций и так далее», — резюмировал публицист.

Жители Северной столицы массово жалуются на плохую работу коммунальных служб по уборке снега. В городе увеличилось число ДТП, травмпункты переполнены пострадавшими петербуржцами, а Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым закрывает глаза на эти проблемы.