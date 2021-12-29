Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира в Канаде

Международная федерация хоккея на льду приняла решение об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года из-за вспышек коронавируса в составах нескольких сборных.

Сообщается, что российская команда не сможет провести матч группового этапа со словаками, так как положительный результат теста на коронавирус получил Матвей Мичков. Сборной присудили техническое поражение.

В среду из-за случая COVID-19 чешской команде также отменили их матч со сборной Финляндии. Днем ранее стало известно, что два игрока команды США ушли на карантин, им также присудили техническое поражение. По этой причине игра между американцами и швейцарцев не состоялась.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире.