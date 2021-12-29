Экс-депутат Рады Надежда Савченко во время эфира на одном из украинских телеканалов сообщила об унизительных перспективах Киева в НАТО.

Савченко заявила, что была на территории Ирака и знает, как функционирует система коалиционной армии и как работает Североатлантический альянс. По ее мнению, членство Киева в НАТО ничем хорошим для Украины не закончится.

В случае вступления Киева в Альянс украинским летчикам придется «подметать аэродром и собирать бычки», отметила бывший депутат Верховной рады. Надежда Савченко также подчеркнула, что в этот момент американские пилоты будут совершать полеты на украинских аэродромах.

Членство в блоке не предоставит Киву ничего. По мнению Савченко, Украине оставят лишь батальоны пехоты и не дадут полной защиты.