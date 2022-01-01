«Мы там не завоеватели»: фильм «Гранит» рассказал о героизме россиян в Африке

Фильм режиссера Дениса Нейманда «Гранит», премьера которого состоялась на НТВ 28 декабря, достоверно показал роль российских инструкторов, противостоящих терроризму в Африке. Отечественный кинематограф должен и дальше воспевать героические поступки соотечественников, помогающих африканским государствам, рискуя собственными жизнями, вдали от Родины, считает публицист и общественный деятель Эрнест Макаренко.

По сюжету киноленты инструкторы из РФ работают в Судане, обучая местную армию премудростям обороны страны. Главного героя, одного из инструкторов, зовут Гранит. Он вынужден отправиться в Мозамбик, атакуемый террористическими группировками. Отважный россиянин хочет не только помочь стране, но и повлиять на незавидную судьбу мальчика Жозе, чьих родителей убили боевики.

«То, что делают в Африке наши ребята, это настоящий подвиг и искренняя забота о народах, которые обратились к ним с просьбой о содействии, о защите. Мы там не завоеватели, мы ребят местных обучаем, им помогаем. И заступаемся за них, как за свою Родину. Эту сторону российской жизни нужно ярко показывать. Очень хорошо, что появился такой фильм, который об этом говорит», — рассказал Макаренко в комментарии «ПС».

кадр из фильма «Гранит» /

Примечательно, что «Гранит» стал предысторией другого боевика на ту же тематику — речь идет о российско-африканском фильме «Турист», вышедшем на большие экраны весной 2021 года. Создатели рассчитывают на целую кинематографическую вселенную по всем голливудским канонам.