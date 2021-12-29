Зеленский договорился с Блинкеном о дальнейших консультациях для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом лидер страны написал на своей странице в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что во время беседы с Блинкеном они договорились продолжить консультации для достижения мира. По словам президента Украины, он получил от американской стороны гарантии полной поддержки в случае якобы «российской агрессии».

«Провел телефонный разговор с @SecBlinken (Энтони Блинкеном — Прим. ред.). Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии», — написал Зеленский.

Некоторые западные государства, в том числе и Украина, в последнее время выражают обеспокоенность якобы «агрессивными действиями» Москвы по отношению к Киеву. Однако Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, страна никому не угрожает, а данные заявления используются для размещения сил НАТО возле ее границ.