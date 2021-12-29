Матч Финляндии и Чехии на молодежном ЧМ по хоккею отменен из-за случая заражения COVID-19

Встреча сборных Чехии и Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте Чешской хоккейной федерации.

Игрок чешской сборной заразился коронавирусом. В связи с этим команду спортсменов отправили на карантин. Сборной присудили техническое поражение со счетом 0:1. Матч был назначен на 29 декабря.

Примечательно, что в ночь на среду должна была состояться игра между США и Швейцарией. Однако и эта встреча была отменена из-за нескольких случаев заражения опасным вирусом. Американцам присудили техническое поражение. В данном квинте принимает участие и российская сборная, которой удалось обыграть швейцарцев со счетом 4:2.