Энергетической безопасности Украины угрожает вовсе не Россия, как заявляют в Киеве, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев должен добиться введения санкций против «Северного потока — 2». Он уверен, что США дадут на это положительный ответ. Как отметила Захарова, Украине угрожает не Москва и не коррупция, а «абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти», вызванные диктатурой Майдана.

«Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач», — высказалась спикер ведомства в Telegram-канале.

Дипломат назвала Москву надежным энергетическим поставщиком на европейском и мировом рынке, что доказали долгие годы партнерства.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что «СП-2» готов к работе. Президент отметил, что запуск газопровода повлияет на газовые цены не только для Европы, но и для Украины.