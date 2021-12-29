Болельщики выбрали автора лучшего гола сборной России в 2021 году

Болельщики признали забитый мяч защитника «Спартака» Георгия Джикии в ворота словенцев лучшим голом сборной России в 2021 году.

Как отмечается в Twitter-аккаунте национальной команды, гол Джикии получился красивым и важным.

«Важный, красивый, победный. Гол Джикии — лучший в 2021 году по мнению болельщиков», — следует из сообщения.

Важный, красивый, победный ????????



Гол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков ???????? pic.twitter.com/jjlYfqmdLd — Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021

Встреча прошла в рамках отборочного турнира на катарский чемпионат мира 2022 года. Российские футболисты выиграли в Мариборе со счетом 2:1. Джикия забил победный мяч мощным ударом в падении через себя.