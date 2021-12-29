Белый дом объявил о предстоящем телефонном разговоре Путина с Байденом

Президент США Джо Байден проведет беседу по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали в Белом доме.

Недавно CNN сообщал, что инициатива по переговорам могла исходить от президента России. Белый дом подтвердил, что беседа между сторонами действительно состоится в канун Нового года.

«Президент Джозеф Р. Байден — младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — подчеркнули в резиденции американского главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Путина с Байденом самыми опытными политиками на планете, передает телеканал «360». Он также указал на установление диалога между лидерами.