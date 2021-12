Алкоголь и газировка оказались продуктами, которые могут вызвать преждевременное старение

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что частое употребление алкоголя и газированных напитков может привести к раннему старению.

Специалисты объяснили, что сладкие напитки напрямую влияют на ДНК человека, укорачивая теломеры. Чем короче становятся данные участки клеток, тем быстрее происходит процесс старения организма, пишет Eat This, Not That!

«Теломеры связаны с процессом старения и развитием серьезных заболеваний, включая болезни сердца и рак», — отметили эксперты.

При этом алкоголь обезвоживает организм и вызывает воспалительные процессы. Согласно данным исследования, спиртные напитки способствуют появлению морщин, отеков и старению кожи.

Залогом счастливого долголетия являются витамины и правильный образ жизни. Для этого необходимо увеличить потребление оливкового масла, авокадо, орехов и семян.