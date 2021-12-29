Милонов не исключил причастность Польши к кризису на границе с Белоруссией

Миграционный кризис на белорусской границе мог возникнуть по вине польских пограничников, которые связались с контрабандистами. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Политик стал непосредственным свидетелем миграционного кризиса 2021 года на границе Белоруссии и Евросоюза, а если точнее — Польши. В авторской колонке для Федерального агентства новостей Милонов выдвинул свои причины сложившейся ситуации.

«Эти люди, насколько я знаю, воспользовались одним из стандартных, давно работающих каналов контрабандистов для переброски нелегалов в Европу. Естественно, за деньги», — поделился депутат.

Парламентарий уточнил, что речь идет о суммах от 3 до 5 тысяч долларов. Организаторы такого трафика выбрали Белоруссию в качестве транзита, несмотря на большой поток нелегалов через другие каналы. Однако затем польские власти перестали сотрудничать с контрабандистами и объявили себя «восточным щитом Европы». По версии Варшавы, мигрантов чуть ли не из России завозили в Белоруссию, заключил Милонов.

Ситуация на польской границе обострилась осенью. Тысячи нелегалов пытались проникнуть в ЕС. Однако Польша оттеснила мигрантов и обвинила Минск в создании кризиса.