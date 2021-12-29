Ученый Шугалей призвал не допускать очернения прошлого СССР на примере ликвидации «Мемориала»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей откликнулся на резонансное дело «Мемориала» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам ученого, он полностью поддерживает решение Мосгорсуда о ликвидации историко-просветительского общества, существующего с 1987 года и занимающегося изучением репрессий времен СССР. Шугалей назвал это важным прецедентом, который поможет положить конец поливанию России грязью.

«Насколько я следил за деятельностью "Мемориала", с моей точки зрения, основная задача этой организации была — очернение нашего советского прошлого, чтобы у людей создавалось впечатление, что ничего, кроме репрессий, в СССР не было. Мне это не просто не близко, все во мне протестует против такого подхода», — написал Шугалей в авторской колонке для Федерального агентства новостей (ФАН).

Социолог подчеркнул, что сам родился в СССР и считает, что люди должны с уважением относиться к прошлому.

«Наша Россия — преемник великой страны, которая носила название Советский Союз. Нам самим надо всегда об этом помнить и никому не давать забывать», — заключил глава ФЗНЦ.

Днем ранее Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал» по иску Генпрокуратуры. Его также поддержали представители Минюста и Роскомнадзора.