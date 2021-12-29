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Ученый Шугалей призвал не допускать очернения прошлого СССР на примере ликвидации «Мемориала»

Политика
Ученый Шугалей призвал не допускать очернения прошлого СССР на примере ликвидации «Мемориала»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей откликнулся на резонансное дело «Мемориала» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам ученого, он полностью поддерживает решение Мосгорсуда о ликвидации историко-просветительского общества, существующего с 1987 года и занимающегося изучением репрессий времен СССР. Шугалей назвал это важным прецедентом, который поможет положить конец поливанию России грязью.

«Насколько я следил за деятельностью "Мемориала", с моей точки зрения, основная задача этой организации была — очернение нашего советского прошлого, чтобы у людей создавалось впечатление, что ничего, кроме репрессий, в СССР не было. Мне это не просто не близко, все во мне протестует против такого подхода», — написал Шугалей в авторской колонке для Федерального агентства новостей (ФАН).

Социолог подчеркнул, что сам родился в СССР и считает, что люди должны с уважением относиться к прошлому.

«Наша Россия — преемник великой страны, которая носила название Советский Союз. Нам самим надо всегда об этом помнить и никому не давать забывать», — заключил глава ФЗНЦ.

Днем ранее Верховный суд России принял решение о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал» по иску Генпрокуратуры. Его также поддержали представители Минюста и Роскомнадзора.

#россия #мемориал #Шугалей