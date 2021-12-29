Силовики провели обыски у представителей партии экс-президента Украины Порошенко

Правоохранители пришли с обысками к представителям партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». По предварительным данным, силовики искали документы за 2014 год.

«Безусловно они ничего не нашли и не могли найти. — отметил Турчинов и добавил, что партия «Европейская солидарность» будет работать в штатном режиме.

Ранее Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Как сообщил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, это все же удалось сделать официально. Сейчас политик сбежал за границу. Он пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года.