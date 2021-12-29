Блинкен и Зеленский обсудили усилия по разрешению конфликта в Донбассе

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Госсекретарь США и глава Украины обсудили грядущие дипломатические контакты с Россией в ходе беседы.

«Блинкен переговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским», — говорится в пресс-релизе Госдепа.

Стороны также затронули мирное разрешение ситуации в Донбассе. Блинкен подтвердил Зеленскому неизменность поддержки Вашингтоном независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Кремле ранее призвали не решать ситуацию в Донбассе военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в противном случае будет стоять вопрос об украинской государственности.