Путин забил первую шайбу на третьей минуте матча с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Санкт-Петербурге совместным выходом на лед во дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Глава российского государства и белорусский лидер играют за одну команду, но в разных пятерках. Путин на третьей минуте игры оформил первую шайбу в ворота соперников.

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались в стенах Константиновского дворца три часа. В ходе встречи лидеры двух государств договорились углубить сотрудничество по оборонной линии. Президенты также согласовали дальнейшие российско-белорусские военные учения на территории республики.