Бывший президент США Клинтон запустил собственный обучающий курс по лидерству

Экс-лидер Соединенных Штатов Билл Клинтон подготовил собственный образовательный курс, рассчитанный на 2,5 часа. Он посвящен теме лидерства.

Супруга бывшего американского президента Хиллари Клинтон также выпускала аналогичный продукт. Ее курс назывался «Сила устойчивости» и размещался на онлайн-платформе. Теперь шаги в сфере образования сделал экс-руководитель государства, пообещав пользователям Сети обучить их икусству лидерства.

«Я верю, что лидерами не только рождаются. Ими еще и становятся», — подчеркнул экс-глава государства в трейлере.

Ранее телеканал «360» сообщил о переходе американского Гарварда на дистанционный формат обучения. В университете приняли такое решение из-за распространения штамма «Омикрон».