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Пропаганда добра. Зрители попросили снимать больше фильмов, похожих на «Гранит»

Россия
Пропаганда добра. Зрители попросили снимать больше фильмов, похожих на «Гранит»

После телевизионной премьеры фильма «Гранит» 28 декабря некоторые зрители захотели продолжения, рассчитывая на возрождение патриотического отечественного кинематографа. По словам публициста и политика Эрнеста Макаренко кинолента режиссера Дениса Нейманда показала правду о роли России в международной политике.

«Гранит» повествует о российских инструкторах в Судане, обучающих местную армию противостоять террористическим группировкам. Когда радикалы начинают творить бесчинства в Мозамбике, группа инструкторов, командиром которой является тот самый Гранит, чей позывной дал название всей картине, отправляется туда, чтобы подготовить африканских военных к обороне страны.

«Подвиг и роль наших инструкторов в Африке нужно обязательно показывать в кино. И показывать ярко, много снимать фильмов на эту тему. Это не просто демонстрирует правду о том, что делает Россия. По сути, Россия сегодня единственная сила добра, которая противостоит всему безумству, идущему от США и от транснациональных корпораций. И эту правду, эту силу добра нужно активно пропагандировать — не только в РФ, но и в мире», — рассказал Макаренко в комментарии «ПС».

Пропаганда добра. Зрители попросили снимать больше фильмов, похожих на «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Примечательно, что фильм «Гранит» является приквелом «Туриста»: создатели обещают развивать целую вселенную патриотических боевиков, объединенную общими событиями, сюжетом и героями.

Ранее сообщалось, что российские зрители оценили «Гранит» больше, чем голливудские блокбастеры.

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