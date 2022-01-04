Пропаганда добра. Зрители попросили снимать больше фильмов, похожих на «Гранит»

После телевизионной премьеры фильма «Гранит» 28 декабря некоторые зрители захотели продолжения, рассчитывая на возрождение патриотического отечественного кинематографа. По словам публициста и политика Эрнеста Макаренко кинолента режиссера Дениса Нейманда показала правду о роли России в международной политике.

«Гранит» повествует о российских инструкторах в Судане, обучающих местную армию противостоять террористическим группировкам. Когда радикалы начинают творить бесчинства в Мозамбике, группа инструкторов, командиром которой является тот самый Гранит, чей позывной дал название всей картине, отправляется туда, чтобы подготовить африканских военных к обороне страны.

«Подвиг и роль наших инструкторов в Африке нужно обязательно показывать в кино. И показывать ярко, много снимать фильмов на эту тему. Это не просто демонстрирует правду о том, что делает Россия. По сути, Россия сегодня единственная сила добра, которая противостоит всему безумству, идущему от США и от транснациональных корпораций. И эту правду, эту силу добра нужно активно пропагандировать — не только в РФ, но и в мире», — рассказал Макаренко в комментарии «ПС».

кадр из фильма «Гранит» /

Примечательно, что фильм «Гранит» является приквелом «Туриста»: создатели обещают развивать целую вселенную патриотических боевиков, объединенную общими событиями, сюжетом и героями.

Ранее сообщалось, что российские зрители оценили «Гранит» больше, чем голливудские блокбастеры.