Отца Ивана Жданова снова задержали и отправили в СИЗО

Юрия Жданова задержали и отправили под стражу за нарушение условий подписки о невыезде и надлежащем поведении. Информацию о повторном аресте сообщил его сын Иван Жданов.

«Юрия Жданова, моего отца, сегодня задержали снова. Инкриминировали «нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении». Только что снова закрыли в СИЗО», — написал Жданов.

Ранее Юрия Жданова приговорили к трем годам условно по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Также ему назначили двухлетний испытательный срок.