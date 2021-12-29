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Отца Ивана Жданова снова задержали и отправили в СИЗО

Происшествия
/ Обновлено: 29 декабря 2021 19:13
Отца Ивана Жданова снова задержали и отправили в СИЗО

Юрия Жданова задержали и отправили под стражу за нарушение условий подписки о невыезде и надлежащем поведении. Информацию о повторном аресте сообщил его сын Иван Жданов.

«Юрия Жданова, моего отца, сегодня задержали снова. Инкриминировали «нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении». Только что снова закрыли в СИЗО», — написал Жданов.

Ранее Юрия Жданова приговорили к трем годам условно по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Также ему назначили двухлетний испытательный срок.

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