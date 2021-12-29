Депутат Госдумы Лантратова предложила продлить каникулы для школьников до 16 января

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение продлить школьные каникулы до 16 января на фоне эпидемиологической ситуации.

Лантратова попросила рассмотреть возможность продления каникул для школьников еще на неделю, до 16 января 2022 года включительно. В качестве причины для этого депутат указала недопущение ухудшения ситуации с коронавирусом и нарушения образовательного процесса.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль», — приводит слова Лантратовой РИА Новости.

По словам парламентария, в основу инициативы легли обращения родителей с просьбами рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул для сокращения социальных контактов школьников.