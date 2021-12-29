Журналист Норкин вспомнил в эфире шутку о Крыме, Донбассе и украинском генерале

Телеведущий Андрей Норкин удивил гостей студии «Места встречи» новым анекдотом о служащем из Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелах в Донбассе и российском Крыме.

Журналист известен широкой публике не только благодаря своей работе, но и тонкому чувству юмора. При помощи удачной остроты он нередко снижает градус накала в студии во время жарких дискуссий или изящно оканчивает выпуск полюбившейся зрителям программы «Место встречи». Кроме того, ведущий выступает с собственной юмористической программой по всей стране.

На этот раз дерзкая шутка Норкина о Крыме, Донбассе и ВСУ заставила публику хохотать до слез. Он сыронизировал по поводу украинских выпадов на Россию и Донбасс.

«Генерал ВСУ дает интервью журналистам. Его спрашивают: "Почему вы обстреливаете Донбасс?" Он говорит: "Потому что там находятся российские войска". "А почему вы не обстреливаете Крым?" "Потому что там на самом деле находятся российские войска"», — рассказал шутку ведущий.

Ранее старый еврейский анекдот припомнил президент России Владимир Путин, передает телеканал «360». С помощью шутки глава государства ответил на вопрос о том, почему он не берет с собой в тайгу премьера Михаила Мишустина.