Президент ТПП Воронежской области Юрий Гончаров погиб в ДТП

Глава торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в аварии на трассе М-4 «Дон».

Инцидент случился 29 декабря приблизительно в 13:00 в Новоусманском районе. Произошло столкновение трех автомобилей — «Форд Фокуса», «Тойоты Камри» и «Лады Ларгус». В результате ЧП 58-летний Гончаров, находившийся на момент аварии на пассажирском сиденье «Тойоты», скончался на месте.

Вместе с ним был его 17-летний сын. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Двух пассажиров «Форд Фокуса» также госпитализировали. Все обстоятельства и причины инцидента в настоящий момент уточняются.