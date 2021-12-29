Политолог Михеев усомнился в независимости ЕС от США после жалобы Борреля

Евросоюз не является самостоятельной единицей, а Москва ведет переговоры только с автономными государствами, заявил политолог Сергей Михеев. Он отреагировал на критику главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Недавно еврочиновник выступил с выпадом против российского проекта документа о гарантиях безопасности РФ в связи с расширением НАТО. Он счел неприемлемыми выставленные РФ условия.

Политолог Михеев на пальцах объяснил несправедливость антироссийского выпада Борреля. Сначала вопрос относился к российской повестке, однако ядерные боеголовки преобразовали его в глобальную тему.

«Вы слегка попутали берега. Мы хотим вести разговор с американцами не о европейской, а о глобальной безопасности», — обратился к дипломату эксперт.

Участвовать в обсуждении могут только независимые страны. Однако государства ЕС возложили ответственность за свою долю на Соединенные Штаты, поэтому они таковыми не являются.

«Да, уважаемые европейские политики, мы обсуждаем вашу судьбу без вас. По одной простой причине: вы свою судьбу делегировали американцам», — добавил Михеев эфире радио «Вести FM».

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев указал Боррелю на готовность РФ к диалогу, передает телеканал «360». Парламентарий счел несерьезным поведение главы евродипломатии на фоне антироссийского выпада.