Оркестр Росгвардии выступил перед воспитанниками петербургского детского дома

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии подготовил музыкальный подарок для детей-сирот в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Сотрудники Росгвардии исполнили для воспитанников детского дома известные новогодние песни, такие как «В лесу родилась елочка», «Jingle Bells» и «Кабы не было зимы». Также они сыграли композиции из советского телефильма «Гардемарины, вперед!», вышедшего на экраны в 1987 году. Военный оркестр провел дефиле с одновременным исполнением мелодий и исполнил любимые музыкальные композиции детей по их персональным запросам.

Росгвардейцы также подарили елку 85-летней жительнице Ленинградской области. Пенсионерка переживала, что она встретит Новый год без елки из-за самоизоляции, однако военнослужащие помогли женщине, доставив елку из леса и установив ее в квартире.