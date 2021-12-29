Алексей Миллер отчитался о готовности «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российский трубопровод «Северный поток — 2» готов к работе.

Заполнение второй нитки газопровода было завершено в среду, 29 декабря, в 12:58 по московскому времени. Глава государства, в свою очередь, отметил, что первую нитку заполнили еще в октябре. Российский лидер также указал на роль «СП-2» в стабилизации газовых цен на энергетическом рынке Европы.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее отреагировало на заявление вице-премьера Алексея Миллера, который заявил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» должна завершиться в течение шести месяцев 2022 года. Немецкий регулятор подчеркнул, что не менял свою позицию по срокам окончания данного процесса. Сведения, представленные 16 ноября, остаются актуальными.