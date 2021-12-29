Полузащитник «Баварии» Кюизанс может перебраться в ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА может подписать соглашение с полузащитником мюнхенской «Баварии» Микаэлем Кюизансом, сообщает телеканал Sky Sports.

Согласно имеющимся сведениям, за 22-летним футболистом охотится итальянская «Венеция». Стоимость трансфера французского хавбека оценивается в 10 миллионов евро. Кюизанс, скорее всего, покинет команду Юлиана Нагельсманна зимой.

Ранее французский футболист выступал за французский «Марсель» и менхенгладбахскую «Боруссию». Кюизанс в текущем сезоне Бундеслиги дважды сыграл за «Баварию», отметился одним забитым мячом и голевым пасом.