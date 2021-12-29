Суд принял решение об освобождении блогера Хованского из-под стражи

Блогеру Юрию Хованскому изменили меру пресечения. Он освобожден из-под стражи по решению судебной инстанции.

Его задержали 10 июня, блогера подозревают в оправдании терроризма. По версии правоохранителей, Хованский опубликовал запись, где исполнил песню с признаками призыва к реализации террористических актов.

Суд освободил мужчину из-под стражи. Инстанция изменила блогеру меру пресечения, она вынесла запрет Хованскому на определенные действия. Своего суда подозреваемый будет дожидаться дома.

Ранее следователь обратился с просьбой о пересмотре меры пресечения Хованскому с 8 января 2022 года. До ходатайства блогер находился под арестом.