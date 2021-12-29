Подруга Высоцкого Оксана Ярмольник призвала не верить слухам о его убийстве

Подруга советского артиста Владимира Высоцкого, дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник опровергла слухи о его насильственной смерти.

Слухи об убийстве Высоцкого она назвала спекуляциями, передает радиостанция «Говорит Москва». По словам Ярмольник, подобная «чушь» всегда возникает вокруг именитых артистов и, как правило, ее распускают люди, которые ни разу не видели и не общались с самими звездами или их друзьями.

«Я тоже могу сказать, что я свидетельница смерти Айседоры Дункан», — иронично заметила Ярмольник.

Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Известность он обрел благодаря роли оперативника Жеглова в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя» и исполнению авторских песен. Несмотря на то, что с его смерти прошло уже больше 40 лет, в Сети до сих пор ходят слухи о связи барда с советскими спецслужбами и его насильственной смерти.