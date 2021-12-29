Путин отметил важность бесперебойной работы ЖКХ и транспорта в новогодние праздники

Жилищно-коммунальная сфера и транспорт должны бесперебойно работать в новогодние праздники, заявил президент России Владимир Путин.

В ряде российских регионов все еще есть определенные трудности в системе жилищно-коммунального обеспечения. Для решения проблем должны быть привлечены все ресурсы, отметил глава государства в ходе своей пресс-конференции.

Путин также потребовал, чтобы сфера ЖКХ зимой работала четко, а транспортные поставки энергетических ресурсов велись ритмично и по приемлемым ценам.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, прокомментировал вопрос о высоких ценах на уголь для отопления. По словам российского лидера, власти регионов должны подавать заявки на субсидии.