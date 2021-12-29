Жители Петербурга выступили против грубого демонтажа таксофонов на исторических фасадах

Петербуржцы возмутились состоянием домов в центре после ликвидации таксофонов. Они раскритиковали демонтаж в соцсетях.

Интернет-пользователи предложили инициаторам варварского устранения таксофонов возместить причиненный фасадам ущерб за свой счет. Они убеждены, убрать аппараты таким образом могли лишь те, кто не любит свой город. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Пусть они (таксофоны. — Прим. ред.) даже не нужны, но зачем портить облик стены на которой был этот таксофон. Какое-то отношение ко всему наплевательское, вот поэтому так и живем», — написала Нина П.

Неясно, по какой технологии коммунальные службы удаляли таксофоны с отмашки администрации города во главе с губернатором Александром Бегловым. Однако на месте некоторых автоматов остались лишь соскобленные стены и ржавые болты.

Аппараты вывели из эксплуатации после внесения поправок в федеральный закон в 2021 году. Он предполагает, что таксофоны необходимо отключить в населенных пунктах, где численность превышает тысячу человек или трафик в 2020 году составил меньше минуты в месяц.