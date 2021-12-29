«В долгу не останемся»: Лукашенко и Путин поговорили о «безмозглых санкциях» и совместном будущем

Президенты России и Белоруссии провели переговоры 29 декабря в Санкт-Петербурге. Уже традиционно Владимир Путин и Александр Лукашенко не пренебрегают символическими жестами перед камерами: так российский президент встретил белорусского коллегу лично, и даже сам приехал к нему за рулем автомобиля. После такого значимость партнерства двух стран в рамках Союзного государства сложно недооценить.

Последняя до этого встреча Путина и Лукашенко прошла менее двух месяцев назад: казалось бы, после подписания большинства союзных программ «переговорные» темы себя исчерпали. Как бы не так.

Рассказываем, о чем беседовали два президента на этот раз.

Совместная оборона

Тема военного сотрудничества стала, пожалуй, ключевой в диалоге президентов. Лукашенко заявил: давно просил, чтобы «не останавливали сотрудничество в оборонной отрасли и ВПК». По словам белорусского президента, российское руководство всегда поддерживало его в этом плане. Неслучайно во время напряженности как на белорусско-польской границе, так и в российско-американских отношениях президент братской страны анонсировал совместные учения РБ и РФ.

«Я обратился к вам, чтобы вы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем. Я знаю, вы и ваши военные рассматриваете мое предложение по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты. Это на пользу белорусско-российским отношениям», — заявил Лукашенко.

Президент РБ подчеркнул, что «как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся». Он заявил о продолжении российско-белорусского сотрудничества «по всем направлениям».

Вместе против санкций

Лукашенко поблагодарил Россию в лице президента Путина за поддержку Белоруссии в условиях санкционного давления со стороны Запада. Ранее против страны ввели ряд жестких экономических ограничений, затронувших экспорт продукции в страны Евросоюза.

Но союзник в беде не оставит. Поэтому в рамках Союзного государства для белорусских компаний предусмотрено участие в российских госзакупках и госзаказах, а также общая макроэкономическая политика, объединение платежных систем и нефтегазовых рынков.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент РБ «очень благодарен» российскому коллеги за то, что было сделано для Белоруссии и за поддержку. Но предусмотрительно подчеркнул: дело не в лести.

«А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить», — заявил Лукашенко.

Пять западных пакетов с ограничениями против Белоруссии Лукашенко назвал «безмозглыми, никому не нужными санкциями».

Удачный союз

Путин особенно отметил успехи во взаимной интеграции РФ и РБ, подчеркнув продуктивное «союзничество» в финансовом, фискальном и таможенном законодательстве, а также в развитии экономических связей. Внешнеполитический приоритет России президент продемонстрировал вполне доходчиво: чем теснее «сращивание» двух стран, тем лучше.

«Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты», — сообщил президент России.

Правда, пришлось констатировать спад товарооборота на 17% в 2020 году. Но есть и хорошие новости: в этом году его рост составил почти 36% — покрыли все, что потеряли и даже добавили «почти в два раза», сделал вывод Путин. Увязан ли успех с принятыми ранее программами Союзного государства — не уточняется.