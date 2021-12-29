Transfermarkt обновил стоимость футболистов РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Самыми подорожавшими игроками стали хавбек «Зенита» Клаудиньо и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский.

Оба футболиста подорожали на 5 миллионов евро. В топ-3 попал еще один футболист московского клуба — Арсен Захарян, который подорожал на 3 миллиона евро.

В десятке оказались также три футболиста «Динамо» Даниил Фомин, Денис Макаров и Иван Ордец, два игрока «Краснодара» Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов, футболист «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

По итогам первого круга чемпионата России сезона-2021/22 лидером турнирной таблицы является «Зенит», в активе команды Сергея Семака 38 очков. «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на два балла.