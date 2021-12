Авторы Daily Mail продемонстрировали на фото прогресс в похудении Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын на старых фотографиях выглядит значительно больше, чем после похудения. Об этом сообщили авторы газеты Daily Mail.

Британские журналисты опубликовали фото Ким Чен Ына с заседания пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) обнародовало кадры 28 декабря. Газета также приложила снимки, сделанные в январе 2019 и в марте 2020 года.

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's «next stage of victory» https://t.co/gWlr7YfXUv