«Меня терпят, прощают и поддерживают»: Кадыров высказался о своих отношениях с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина. Об этом рассказал сам руководитель республики.

Кадыров прокомментировал отношения с главой государства. По словам политика, он не входит в близкое окружение российского лидера, но связи у него есть.

«Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. — Прим. ред.) и Владимира Путина», — сказал глава Чечни во время трансляции в Instagram.

Кадыров добавил, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе и об Украине.

Глава Чечни ранее говорил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую риторику, то украинскую территорию «должны присоединить» к России. Позднее он назвал это высказывание «личным мнением».