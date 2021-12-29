Представитель «Ак Барса» назвал 17-минутное молчание ведущей в эфире «небольшим кринжем»

Глава медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов признался, что 17-минутное молчание ведущей «Ак Барс Шоу» Анны Семеновых было спланировано, и назвал это «небольшим кринжем».

В беседе с журналистами «Газеты.ru» Степанов рассказал, что произошедшая на шоу ситуация была изначально продумана. Он объяснил это желанием развлечь зрителей во время предновогоднего эфира, отойти от серьезных тем и добавить веселья.

«У нас «Ак Барс Шоу» выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей и периодически мы стараемся оправдать свое название «шоу». Отойти от каких-то серьезных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа», — сообщил Михаил Степанов.

Степанов считает, что распространение развлекательного ролика с Анной Семеновых хорошо повлияет на развитие хоккейной индустрии.

В Instagram «Ак Барса» 28 декабря был размещен ускоренный видеоролик с кадрами из «Ак Барс Шоу», на котором ведущая Семеновых на протяжении 17 минут улыбалась в камеру, не произнеся ни слова. В это же время второй ведущий Илья Тагиров активно беседовал с приглашенным гостем. Видео мгновенно разошлось не только по спортивным пабликам, но и завирусилось в Сети.