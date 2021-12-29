Экс-главу штаба Навального в Мурманске Грудину объявили в федеральный розыск

Правоохранители объявили в федеральный розыск бывшего руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину, следует из картотеки дел в базе МВД.

Основанием для розыска является статья уголовного кодекса. Ранее Грудиной предъявили обвинение по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, она находилась под подпиской о невыезде.

Известно, что девушку неоднократно задерживали в Мурманске из-за административных правонарушений, в том числе в ходе несанкционированных акций протеста. Она также пыталась участвовать в довыборах в городской совет, однако ее документы приняты не были.