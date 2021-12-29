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Партия «Яблоко» исключила грубо нарушивших устав членов политсилы

Политика
Партия «Яблоко» исключила грубо нарушивших устав членов политсилы

Федеральное бюро «Яблока» отчислило из регионального отделения в Москве некоторых членов политсилы, которые были замечены в нарушении устава. Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе партии.

По данным пресс-службы, поводом для этого послужили определенные действия членов партии. Речь идет о поддержке на выборах в Госдуму и Мосгордуму кандидатов, которые соревновались с представителями от «Яблока», подчеркнули на официальном сайте политической силы.

«Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране», — отметили в пресс-службе.

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что поддержит новый законопроект о российском гражданстве. По словам политика, в РФ совершаются преступления, за которые должен предусматриваться механизм его отмены.

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