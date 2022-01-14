Политолог Светов: фильм «Гранит» разбивает стереотипы Запада о «злых русских»

Художественный фильм «Гранит» об опасных приключениях российских инструкторов в одной из стран Африки разбивает стереотипы, которые Запад выстраивал на протяжении нескольких лет. Так рассуждает журналист и политолог Юрий Светов, который признался, что о картине режиссера Дениса Нейманда слышал задолго до премьеры на телеканале НТВ (состоялась 28 декабря прошлого года).

Информационная кампания против россиян в странах Африки длится уже несколько лет. К примеру, накануне телеканал France 24 использовал фотографию с четырьмя инструкторами в своем репортаже о прибытии в Мали около 200 «сотрудников ЧВК Вагнера». На поверку оказалось, что на снимке изображены всего четыре человека, которые занимаются безобидными банными процедурами.

Именно для отражения подобных «фейковых выпадов» и нужны такие фильмы, как «Гранит», обратил внимание Светов. В центре сюжета – личности военных инструкторов, которые готовы пожертвовать жизнями ради спасения мирного населения от боевиков. Подобный сценарий не вписывается в парадигму о «злых русских», которую постоянно навязывают обществу западные пропагандисты.

«Когда у американцев и европейцев появились свои частные военные компании, они стали разгонять истерику по поводу так называемых "российских наемников", была развернута очень агрессивная кампания вокруг этой темы. При этом сразу же якобы забылись те наемники правительства Соединенных Штатов, которые прославились своими зверствами в Ираке и Афганистане. Такие фильмы [как "Гранит"] показывают объективную картину. Дай бог, чтобы зрители приняли ее», — подытожил Юрий Светов.

кадр из фильма «Гранит» /

При этом зрители делятся в Сети восторженными отзывами о просмотренной картине, а трейлер «Гранита» еще в конце декабря обогнал новую часть «Матрицы» от режиссера Ланы Вачовски.

Напомним, по сюжету фильма, один из российских инструкторов по прозвищу «Гранит», который обучает военных армии Судана, уезжает в Мозамбик, где помогает спасать мирных жителей от террористов ИГ1 («Исламское государство»1 — запрещенная в РФ террористическая организация). На фоне массовых преступлений боевиков перед зрителями разворачивается настоящая национальная драма.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации