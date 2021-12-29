Путин назвал прогрессивным 2021 год для Союзного государства

Значительный прогресс в развитии Союзного государства был сделан именно в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, удалось достигнуть продвижения по разным законодательным сферам: финансовой, таможенной и фискальной.

«Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», — сказал он.

Стоит отметить, что накануне в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Участники мероприятия подвели итоги председательства Белоруссии в организации в уходящем году.