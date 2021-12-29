ФСБ пресекла хищение имущества из воинских частей в Тверской области

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, промышлявшей хищением имущества воинских частей в Тверской области.

Известно, что одним из членов ОПГ был бывший руководитель ДОСААФ региона. По предварительной оценке, ущерб составил около 15 млн рублей.

Военно-следственный отдел СКР по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). Всех фигурантов арестовали, им грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тверской области.