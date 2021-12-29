«Стройнее, чем когда-либо». Ким Чен Ын поразил корейцев своей новой внешностью

Северокорейский лидер Ким Чен Ын настолько похудел, что журналисты всерьез обеспокоились состоянием здоровья генсека правящей в стране партии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/gWlr7YfXUv — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021

Фотография 37-летнего главы государства была предоставлена Центральным телеграфным агентством Кореи. Журналисты заметили, что Ким Чен Ын выглядит более худым, чем во время проведения военного парада в честь 73-й годовщины основания КНДР в сентябре.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Кроме того, правительству КНДР пришлось запретить своим гражданам обсуждать состояние первого лица, так как слухи о «подорванном здоровье» Ким Чен Ына стали распространяться со скоростью пожара. Чиновники объяснили снижение веса тем, что северокорейский лидер стал «меньше есть ради страны».

Напомним, ранее стало известно о серьезной нехватки в КНДР продовольствия, которая была вызвана пандемией коронавируса. Эксперты уточнили, что напряженная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока страна не откроет границу с Китаем.