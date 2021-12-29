МИД России пока не видит предпосылок для возобновления авиасообщения с Грузией

Полеты российских авиакомпаний в Грузию могут возобновиться только после появления соответствующих предпосылок, заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко.

По его словам, речь идет не только о тревожной эпидемиологической обстановке в Грузии, но и о политической конъюнктуре.

«Запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами», — сказал он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что ограничения носят временный характер. Запрет на авиасообщение обязательно будет снят в будущем, резюмировал он.

Ранее в МИД РФ высказались о возможности размещения ударных систем НАТО в Грузии. Внешнеполитическое ведомство отметило, что такой шаг будет расцениваться Москвой, как переход красных линий.