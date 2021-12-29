Процесс сертификации «СП-2» остается без изменений

Ситуация с сертификацией оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG с 16 ноября не изменилась, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Федерального сетевого агентства Германии.

Собеседница агентства уточнила, что окончания сертификации в первой половине 2022 года не ожидается. По ее словам, Nord Stream 2 AG пока еще не предоставила необходимые документы о реорганизации компании.

Федеральное сетевое агентство 16 ноября проинформировало о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, объяснив это несоответствием оператора нормам законодательства ФРГ. Поскольку штаб-квартира компании находится в Швейцарии, то ей для управления магистралью необходимо основать дочернее предприятие на территории Германии. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов спустя месяц после сообщения регулятора заявил, что приостановка сертификации напрямую связана с политикой.