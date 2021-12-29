Социолог Шугалей получил звание «Человек года» за работу на благо Петербурга и жителей города

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, освободившийся из ливийского плена в конце 2020 года, отреагировал на получение звания «Человек года».

Такую награду социолог получил от издания «Аргументы и Факты» в Санкт-Петербурге. После возвращения из плена домой он начал активно восполнять упущенное время и занялся общественно-политической деятельностью.

Шугалей летом встречался с петербуржцами для выяснения актуальных проблем жителей Северной столицы. Он участвовал в выборах в Заксобрание, а в конце 2021 года выпустил первый том своей книги «Утраченный Петербург» со значимыми для города зданиями, находящимися под угрозой уничтожения.

«Приятно, конечно, но неожиданно. Мне кажется, что в моем родном городе немало устремленных людей, достойных такой престижной премии. Но раз она досталась мне, считаю, это неким авансом и подтверждением того, что иду верной дорогой», — написал Шугалей в Telegram-канале, комментируя получение награды «Человек года».

Он пообещал в 2022 году работать с тем же усердием на благо Северной столицы. В планы социолога входит реализация общественно важных проектов в интересах города и его жителей.